Em 1994, ela abriu a noite no Velódromo da USP Etta James veio ao Brasil em 1994, para quatro apresentações no extinto Free Jazz Festival. Cantou no Velódromo da USP, numa jornada que tinha também B.B. King. Foi a única edição no local. No Rio, cantou no Metropolitan (hoje Citibank Hall). Estava com 130 quilos e se cansava rapidamente. Cantou sentada a maior parte do tempo, abrindo para King. Fez um show curto, de menos de uma hora, mas, debochada, ganhou o público com suas caretas e micagens. Balançava o traseiro enorme na frente da plateia, mostrava a língua, virava o rosto de "vergonha" das próprias piadas. Sobre a relação com King, ela disse apenas: "Ele faz o show dele e eu faço o meu".