Em 2 anos, acesso à Web nas residências do Brasil salta 78%

O número de brasileiros que acessa a internet a partir de suas residências teve um crescimento de 26,1 por cento em agosto sobre o mesmo mês de 2007 e de 78 por cento nos últimos dois anos. Os dados são da pesquisa mensal Ibope/NetRatings, divulgada nesta quarta-feira. Em agosto, 24,3 milhões de pessoas acessaram a internet a partir de suas casas, enquanto o número de pessoas que moram em residências em que há computador conectado à Web cresceu para 36,3 milhões, número que era de 30,1 milhões há um ano. O tempo de navegação do brasileiro no mês de agosto foi de 23 horas e 50 minutos, 1,6 por cento mais que o de agosto de 2007 e 19,2 por cento maior que o do mesmo mês de 2006. De acordo com os dados do Ibope, o Brasil continua com o maior tempo de navegação entre os dez países acompanhados pela pesquisa da Nielsen Online, à frente do Reino Unido, que em agosto alcançou 21 horas e 45 minutos, e da Alemanha, que ficou com 21 horas e 2 minutos. (Por Taís Fuoco)