Em 2 dias, 16 mortos e 82 feridos em estradas em SC Em apenas dois dias, sexta, 20, e sábado, 21, as estradas federais de Santa Catarina registraram 176 acidentes com um saldo de 16 mortos e 82 feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF). Foram pelo menos 356 veículos envolvidos em colisões, choques, capotamentos e atropelamentos. Somente em dois acidentes, ambos na BR-470, nas cidades de Gaspar, na sexta, e Agronômica, no sábado, houve 10 mortos. Os demais acidentes onde foram registradas as outras seis mortes ocorreram na BR-101, em Itajaí e Araquari; na BR-282, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado e Nova Erechim; e na BR-280, em Guaramirim. Os mortos foram identificados como: Almir Batista Lenzi, 50 anos; Maria Madalena da Silva, 19; Pablo Vieira, 2; Anni Lore Janke, 47; Leonardo Zanchi de Moura, 26; Jean Moisés dos Santos, 21; Salete Raquel dos Santos, 54; Patrícia Paludo, 21; Orildes Menezes Mitkus, 59; Ademir Luiz Machado, 21; Jorge Adriano Vais, 23; João de Souza Leite, 62; Sérgio Luiz Vieira, 43; Ignês Gurski Kienem, 64; e Isabela Aparecida Pereira Rebello. A décima sexta vítima, não identificada, é um ciclista, atropelado por uma carreta Iveco Stralis, de Camboriú, na altura do quilômetro 119 da BR-101, em Itajaí.