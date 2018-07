Em 2 dias, Companhia de Gás do Rio tem 2 vazamentos A Companhia Estadual de Gás (CEG) do Rio de Janeiro registrou dois vazamentos entre ontem e hoje. O primeiro foi verificado ontem na Avenida Santa Cruz, bairro Santa Cruz, na zona oeste, e teve início pela manhã, mas foi controlado à tarde. Já o vazamento de hoje, que começou por volta das 14h30, foi detectado pela empresa em uma obra no bairro do Leblon. Uma parte da tubulação foi atingida por uma retroescavadeira. Operários da companhia foram deslocados para o local com o objetivo de sanar o problema.