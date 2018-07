Em 2 horas, SP registra 3 tiroteios em bancos

O primeiro assalto aconteceu por volta de meio-dia, na Avenida Jabaquara, 2.010. Três criminosos vestindo terno e gravata tentaram invadir um Unibanco. A agência estava cheia. Os vigilantes reagiram e houve intenso tiroteio. Um cliente foi feito refém e liberado em seguida. Dois suspeitos fugiram.

De acordo com o tenente Ricardo Rabelo Reis, do 3º Batalhão da Polícia Militar, um suspeito foi baleado no tórax por um vigilante e correu para a Estação Saúde do Metrô, onde caiu e foi capturado. Ele tem passagem pela polícia por formação de quadrilha, tráfico de drogas e dois roubos. Com ele, foi encontrada uma maleta preta com um revólver calibre 38.

"Vi um homem todo ensanguentado caído e pedindo ajuda", afirmou uma passageira. "Foi uma cena horrível, várias pessoas se abaixaram e eu larguei tudo para me esconder em um prédio", contou o vendedor de doces Carlos Pereira, de 34 anos. O Metrô informou que o episódio não prejudicou os usuários.

BROOKLIN

Cerca de 40 minutos mais tarde, na Rua Pássaros e Flores, no Brooklin, perto das Avenidas Santo Amaro e Morumbi, seis ladrões armados tentaram atacar uma agência do Bradesco. Houve perseguição policial e troca de tiros, mas ninguém se feriu. Um homem foi preso em um ônibus, acusado de ser integrante da quadrilha. Os bandidos não levaram nada. Helicópteros da PM sobrevoaram o bairro em busca dos suspeitos.