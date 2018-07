Em 2000, professora e sequestrador morreram Em 12 de junho de 2000, o sequestro do ônibus da linha 174 (Central-Gávea) teve desfecho diferente do assalto em Vila Isabel. Na ocasião, Sandro do Nascimento entrou no coletivo e manteve 11 passageiros reféns por quatro horas no Jardim Botânico, zona sul do Rio. O sequestro foi transmitido ao vivo. Policiais, entre eles os do Bope, tentaram negociar. O crime virou documentário e filme.