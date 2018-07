Em 2005, Bergoglio 'encostou' em Ratzinger Desorientado, andando de um lado a outro com um semblante angustiado que mostrava que, se eleito, poderia não aceitar o cargo. É assim que um dos cardeais descreve o comportamento do cardeal Bergoglio - atual papa Francisco - no conclave que, há oito anos, elegeu Bento XVI.