Em 2007, 19,2 milhões de pessoas migraram no País

O número de migrantes chegou a 19,2 milhões de pessoas em 2007, aponta a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE divulgada na manhã desta quarta-feira, 24. A população do Nordeste corresponde a 53,5% dos emigrantes: 10,5 milhões de pessoas saíram da região. Enquanto isso, a região Sudeste continua sendo o maior pólo de atração dos migrantes, recebendo 66,7% das pessoas que deixam seus Estados de origem. A população da região Sudeste é a segunda que mais migra no País, segundo dados do IBGE. Em 2007, a população da região respondeu por 20% do total de emigrantes, sendo que a maioria segue para a região Centro-Oeste. De acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta, 36% dos migrantes da região Sudeste foram para o Centro-Oeste, influenciados pelo crescimento de Brasília e pelo aquecimento da economia agrícola. Além disso, 71,6% das 692 mil pessoas que entraram no Brasil vindas de outros países vem para morar na região Sudeste. A pesquisa aponta ainda que a maioria das pessoas que saem da região Sudeste migram para a região Sul do País.