Em 2009, atraiu 125 mil turistas

As obras de Lobato e suas variadas releituras fizeram do Museu Histórico, Pedagógico e Folclórico Monteiro Lobato o mais visitado do interior de São Paulo, com registro de 125 mil turistas em 2009. No ranking geral, ele fica atrás apenas dos Museus da Língua Portuguesa e do Futebol, da Pinacoteca e do Espaço Cultural Catavento, todos na capital paulista.

"Já recebemos muitos turistas estrangeiros. Cerca de mil por ano'', afirma a coordenadora Maria Cristina Lopes. Em janeiro desse ano, o Sitio recebeu 9.389 visitantes, 6,4% a mais que janeiro do ano passado, quando foram recebidos 8.825 visitantes.