Em 2010, 18 milhões de remédios foram apreendidos

Os estados com maiores apreensões no ano passado foram a Bahia, com 15 milhões de comprimidos, e o Distrito Federal, com 749 mil comprimidos. Entre os produtos apreendidos estão remédios falsificados, contrabandeados, sem registro, vencidos ou impróprios.

Dentre os medicamentos falsificados e os contrabandeados mais encontrados no Brasil estão os usados para tratamento da disfunção erétil, os anabolizantes e os para obesidade. Relatório produzido pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) revela que os produtos falsificados não são encontrados apenas no mercado informal, mas em farmácias, drogarias e lojas.

O aumento das apreensões, segundo o Ministério, é resultado de um acordo assinado entre o Ministério da Justiça, por meio do (CNCP), e Anvisa em 2008 para melhoria do processo de fiscalização e punição. O acordo está entre os objetivos estratégicos do Plano Nacional de Combate à Pirataria.