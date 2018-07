Em 2010, 80,8% das empresas usavam computador, diz IBGE

O uso de computador e internet aumentava de acordo com o porte das empresas, apontou o estudo. Quase 78,0% das microempresas, com um a nove trabalhadores, usaram computador, enquanto esse porcentual nas empresas com 10 a 19 pessoas ocupadas saltava para 94,1%. Em relação ao uso da internet, houve adesão de 73,7% das microempresas, enquanto nas companhias com 10 a 19 pessoas ocupadas essa proporção subiu para 91,5%.

No universo de microempresas, as menores taxas de uso de computador e de internet foram verificados no segmento industrial (73,4% e 71,1%, respectivamente). As microempresas com atividades de informação e comunicação tiveram taxas mais elevadas: 85,4% usaram computador e 84,8% usaram internet.

Nas empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas, as companhias de alojamento e alimentação tiveram os menores níveis de uso de computador e de internet (87,9% e 82,2%, respectivamente). A maior adesão foi observada nas empresas com atividades profissionais, científicas e técnicas (99,3% tanto para o uso de computador quanto de internet). Entre as empresas que não usaram computador nem internet, as justificativas foram terceirização dessas atividades ou falta de necessidade.