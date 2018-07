Em 2010, acordo de atendimento mútuo foi suspenso Em 2010, um acordo entre Brasil e Espanha para atendimento médico mútuo foi suspenso. O tratado previa que brasileiros na Espanha pudessem usar os hospitais públicos do país, sem custos em caso de emergência. O mesmo ocorreria com espanhóis no Brasil. A conta dos brasileiros na Espanha era repassada ao governo em Brasília. Mas os espanhóis optaram por suspender o acordo, pois o Brasil não estaria pagando sua parte.