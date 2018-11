Em 2010, produção de ração deve crescer 4% A produção da indústria de alimentação animal no Brasil deve crescer 4% em 2010, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações). De janeiro a novembro foram produzidos mais de 55 milhões de toneladas de rações e a expectativa é fechar o ano com produção de quase 61 milhões de toneladas. O setor de frangos foi responsável por 47% do consumo.