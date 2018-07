Em 2013, avaliação incluirá todas as particulares A partir do ano que vem, todas as escolas particulares do País deverão ser obrigadas a fazer a Prova Brasil, avaliação aplicada pelo governo federal aos alunos da rede pública a cada dois anos, usada para calcular o Ideb e avaliar o desempenho do sistema. Atualmente, apenas uma amostra das escolas privadas realiza essa prova.