Em 2014, torcida terá de descer a 1 km de estádio Torcedores que forem aos jogos da Copa do Mundo de 2014 no "Itaquerão", na zona leste, só vão conhecer a Estação Itaquera do Metrô, a mais próxima do futuro estádio do Corinthians, do lado de fora. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), a Fifa, organizadora do Mundial, recomendou que o acesso do público ao estádio seja feito pela Estação Artur Alvim, distante cerca de 1 quilômetro do equipamento.