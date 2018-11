Em 24 horas, Rio tem 22 ocorrências devido a chuvas

Morador de Copacabana há dois anos, o enfermeiro Jorge Leandro do Souto Monteiro, de 39 anos, demorou duas horas para sair do Flamengo até seu bairro, devido ao temporal - um percurso que pode ser feito em 15 minutos. "Quando chove, a minha rua, Nossa Senhora de Copacabana, fica completamente parada. Ainda mais agora, com as mudanças de faixas seletivas para ônibus" disse. "Eu não ficava tanto tempo preso no trânsito assim, em Copacabana. Minha impressão é que está piorando", afirmou.

Também na zona sul, o teto da quadra poliesportiva do Jockey Club, na Gávea, chegou a desabar neste sábado, sem deixar feridos. A Defesa Civil interditou o ginásio do Jockey. Parte do térreo do shopping Leblon, no bairro de mesmo nome, ficou alagado.

Na Região Serrana, duas barreiras caíram na Estrada Teresópolis-Fribugo neste sábado, na altura do bairro Campo do Coelho. No bairro Córrego D''Antas, em Friburgo, as ruas ficaram completamente alagadas.

Hoje, o tempo permaneceu nublado, com chuva fraca durante o dia. Para as próximas 24 horas, o Centro de Operações do Rio chamou atenção para a permanência da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que provoca pancadas de chuva, e mantém o clima instável.