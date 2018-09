Em 24 horas, um PM é morto e outro baleado na BA

Foi o segundo ataque contra policiais registrado em Salvador nas últimas 24 horas. Na noite de ontem, o policial militar Edvaldo Santos de Jesus, de 40 anos, foi baleado na cabeça e no ombro durante uma ronda no bairro de Nordeste de Amaralina. Por causa da influência do tráfico de drogas, a região foi a escolhida pelo governo do Estado para receber, até o fim do ano, a primeira Base Comunitária de Segurança, a versão baiana das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro.

Levado para o Hospital Geral do Estado, Jesus passou por cirurgia e tem quadro de saúde considerado grave, mas estável. A polícia deteve três suspeitos do ataque, flagrados em um carro roubado.