Em 3 dias, Sabrina Sato irá a carnaval de SP, Rio e BA

Os últimos dias da apresentadora Sabrina Sato têm sido uma verdadeira montanha-russa. "Estou fazendo acupuntura, massagem, correndo, fazendo musculação... o que dá tempo", conta. Acostumada a uma rotina agitada, Sabrina tem pela frente o desafio de todo começo de ano, quando entra em ritmo de carnaval. No sábado, a apresentadora do Pânico na TV, da Rede TV!, estará no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para ser a Destaque da Gaviões da Fiel, no domingo estará em Salvador para gravar uma campanha publicitária e, na segunda, já terá se transformado na musa do Salgueiro, na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro. "Eu gosto de me divertir, antes de entrar dou uma bebidinha. Esse ano vou ter que ser profissional, senão não aguento". O importante para ela, diz, é não deixar de lado o profissionalismo com o trabalho do ano inteiro. "Ao mesmo tempo que estou me preparando, tem que fazer as matérias do (programa) Pânico (na TV!). A gente trabalha muito lá". A correria deixa Sabrina com pouco tempo até para ir aos ensaios das escolas, mas ela conta que aproveita bem quando vai ao barracão. "Os ensaios e o desfile das campeãs são mais relaxantes, sem aquele clima de competição. O que eu gosto é de olhar, cantar, sambar, decorar o samba". Ela está confiante no sucesso de suas escolas este ano. Sabrina conta que a Gaviões da Fiel terá um elemento-surpresa que vai chamar muita atenção no sambódromo, e este trunfo estará na sua ala, com o carro da Maria Fumaça. "Ele está bem diferente, vai causar um impacto." Neste ano, a Gaviões apresentará um samba-enredo sobre roda e velocidade, intitulado "O Sonho Comanda a Vida, Quando o Homem Sonha o Mundo Avança. A Fantástica Velocidade da Roda para a Evolução Humana. É Pura Adrenalina!". Com tanta coisa para pensar, não sobra tempo para preocupação. "Vou curtindo... aí quando falta uma semana cai a ficha, fico desesperada. Mas estou tranquila. Esse ano vai dar tudo certo". "Dar certo" inclui não ter novamente problemas com a fantasia, como aconteceu em 2008, quando logo que ela entrou na avenida seu biquíni arrebentou. "Fiquei desesperada, chorando. Mas passou rápido. A fantasia deste ano está muito segura e vai parecer antiga, de vedete, como as musas de antigamente", explica.