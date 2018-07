Em 32 horas, metrô tem duas falhas graves

Em menos de 32 horas, o metrô de São Paulo registrou duas falhas graves, colocando em xeque seu sistema de segurança e manutenção. Houve circulação de trem com portas abertas e até colisão entre duas composições. Na madrugada de anteontem, um choque inédito entre dois trens deixou um operador ferido. Na manhã de ontem, uma composição apresentou defeitos na sinalização e circulou, lotada, com as portas abertas. Neste ano, aconteceram ao menos 17 falhas no metrô.

O choque ocorreu entre as Estações Ana Rosa e Vila Mariana, da Linha 1-Azul, 33 minutos depois de encerrada a operação, que durante a semana vai até a 0h20. Segundo o Metrô, os condutores manobravam manualmente os trens. Uma das composições estava parada num local chamado tecnicamente de X, por ser a transposição entre os trilhos das Linhas 2-Verde e 1-Azul. O condutor do segundo trem vinha da Estação Jabaquara, com destino à Linha Verde, numa velocidade de 20 km/h, quando colidiu contra o trem parado na área de manobra. Ele sofreu ferimentos em uma das pernas e foi levado a um hospital.

O trem que estava em movimento é uma das oito novas composições que entraram em operação na Linha Verde. No dia 10 de outubro, o Estado mostrou que novos trens passaram por inspeções diárias e trocas do sistema de eixos para evitar descarrilamentos. A composição 213 apresentou deslocamento no sistema de eixos de transmissão e de rodas. O problema foi detectado em 17 de julho, em teste técnico. Na época, o governo estadual informou seguir os procedimentos necessários.

Para o professor de Confiabilidade em Segurança da Escola Politécnica da USP, João Batista, o fato de o sistema estar no modo manual faz com que a ocorrência seja menos alarmante. "Se estivesse no automático, controlado pelo computador de bordo, a velocidade seria maior e o estrago também." Integrante de um grupo da universidade que faz análises de segurança para o Metrô, Batista diz que os passageiros não precisam se preocupar, pois a operação comercial não pode ser feita manualmente, porque comprometeria a velocidade do sistema. O delegado Valdir de Oliveira Rosa, titular da Delegacia do Metropolitano (Delpom), afirmou que vai instaurar inquérito para apurar a lesão corporal culposa (sem intenção) e os danos causados pelo acidente.

PORTA ABERTA

A circulação de trens com a porta aberta ontem foi registrada pela passageira Glaucy Rodrigues, que filmou o incidente com seu celular e divulgou o vídeo na Folha Online. A composição circulou pelo menos entre as Estações Luz e Ana Rosa, da Linha Azul, com todas as portas de um vagão abertas. Para que os usuários não ficassem próximos ao local e sofressem acidentes, a segurança colocou uma fita amarela no vão aberto.

Ontem, passageiros se surpreenderam ao saber dos problemas e lembraram de transtornos diários. "O trem para, a porta não abre. Às vezes, a porta não fecha", diz a faxineira Bruna Bartolo, de 26 anos.

O Metrô, por sua vez, descarta falha em manutenção e segurança. Os trens envolvidos na colisão foram recolhidos para manutenção com danos leves. Sobre o problema da porta aberta, o Metrô alegou que, "em situação como esta, não é possível evacuar o carro imediatamente" e, por segurança, a porta foi isolada "com um cinturão" e vedada a aproximação de usuários. O trem foi recolhido. Na quarta-feira, o secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portela, disse que vai atingir a meta de R$ 120 milhões por ano em manutenção. FÁBIO MAZZITELLI, EDUARDO REINA, FELIPE GRANDIN e NAIANA OSCAR