Em 4 dias de queda, Bolsa perde 3%

A Bovespa não se deixou seduzir, ontem, pelos ganhos das Bolsas norte-americanas em dia de pronunciamento de Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve, no Congresso americano. Com forte movimento de saída de estrangeiros, o índice virou e seguiu em baixa, na 4ª queda consecutiva, com perda acumulada de 3%. O investidor externo se desfez, sobretudo, de ações da BM&FBovespa e Petrobrás. Bernanke sinalizou que as taxas básicas de juros do país devem ficar baixas por um bom tempo, dissipando a percepção nascida pós-aumento da taxa de redesconto de que elas poderiam ser elevadas mais cedo que o previsto. O Ibovespa fechou em queda de 0,47%, aos 65.794,77 pontos (menor nível desde os 65.051,42 pontos de 10 de fevereiro). Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 0,89% e o S&P 500 teve alta de 0,97%. A continuada apreensão com a Europa, entretanto, levou o dólar à estabilidade ante o real, a R$ 1,8260.Os juros futuros sustentaram-se em trajetória de alta. O comportamento do mercado foi pautado por fatores técnicos, em meio a um noticiário que não conseguiu convencer os comprados a mudarem de lado. A taxa para janeiro de 2011 encerrou em 10,39%.