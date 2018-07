Em 4 meses, lista de espécies ameaçadas ganha 400 nomes

A nova "lista vermelha" abrange um total de 65.518 espécies, 1.681 a mais do que a divulgada em junho. No total, quase um terço (20.219) está em perigo de extinção - 4.088 delas em situação crítica. "Não há uma única maneira de medir a decadência da biodiversidade, mas a lista vermelha é a melhor medida de que dispomos", diz Jane Smart, diretora da UICN.

Prioridades. Entre os invertebrados, uma espécie de barata de Seychelles e um tipo de caracol de água doce passaram a integrar a categoria de espécies consideradas extintas. Os especialistas da UICN alertaram também para a situação das palmeiras: das 192 espécies no mundo, mais de 80% correm riscos.

Segundo o economista Pavan Sukhdev, autor de um artigo sobre o valor econômico de pagamento por serviços ambientais, seriam necessários entre US$ 150 bilhões e US$ 440 bilhões por ano para garantir a manutenção da biodiversidade no planeta. De acordo com especialistas, atualmente é estimado que sejam pagos cerca de US$ 10 bilhões por estes serviços. / AP