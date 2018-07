Em 40 locais, uma só exposição

Por 35 dias, a partir das 20 horas de amanhã e até 1º de novembro, a Praça Roosevelt, na Consolação, centro da capital, receberá exposição de jornais franceses raros, datados de 1878 a 1883, com retratos da classe artística em geral - pintores, escritores, músicos, dramaturgos. Algo, enfim, alinhado ao que se espera do local. Poderia se tratar de apenas outra exposição, não fosse um detalhe: não será uma, mas 40 exposições simultâneas, abrigadas em pontos inusitados. As reproduções estarão expostas na barraca de frutas da esquina, no pet shop escondido da rua, acima do balcão da pastelaria, no carrinho do pipoqueiro, dentro dos sete teatros da região...

O intuito da exposição Personagens do Teatro da Nova Paris, que faz parte das comemorações do Ano da França no Brasil - ideia do comerciante de antiguidades Dario Bueno, de 62 anos, morador de um dos prédios da praça -, é nobre. "A intenção é unir os moradores e frequentadores da praça, tão degradada, em torno do que lhe é mais característico, o teatro, a arte", explica Bueno, que se mudou para a Roosevelt há quatro anos, atraído pela vida cultural. "Fui tão bem acolhido, não queria deixar ninguém de fora. Bati de porta em porta nos comércios e o interesse foi geral."

Serão 680 reproduções dos jornais Paris Portrait e Cameés Artistiques - com retratos e pequenos perfis de artistas e intelectuais, como Alexandre Dumas, Charles Garnier e Giuseppe Verdi. Elas estarão expostas nas paredes dos pontos comerciais localizados na praça, como restaurantes, bares, teatros, livrarias, autoescolas, lanchonetes, cabeleireiros, estacionamentos e bancas de jornal.

Comércios itinerantes da região - além da banca de frutas e do pipoqueiro, há a barraca de milho e a vendedora de presilhas de cabelo - também abrigarão fotos antigas, que mostram artistas da então "Nova Paris" (a Paris reestruturada entre 1853 e 1870, com o traçado atual das avenidas), berço da Belle Époque.

"É mais uma tentativa isolada de revitalizar a Praça Roosevelt, espaço enorme (30 mil metros quadrados), no centro da cidade, mas que ninguém nota, ninguém vê", diz o arquiteto Cleiton Honório de Paula, responsável por obras na Igreja da Consolação, onde será realizada a abertura da exposição, com concerto de violoncelistas da Escola Municipal de Música. Na igreja, serão expostas 25 reproduções ampliadas, em painéis de 60 cm x 80 cm, com músicos e compositores franceses. "Focamos na música porque essa é a imagem que a paróquia pretende ter, de incentivadora da música na cidade."

FARDA DE GALA

A Escola Estadual Caetano de Campos, na Rua João Guimarães Rosa, e o posto da Guarda Civil Metropolitana, que fica dentro da praça, também vão abrigar a exposição - na noite de abertura não haverá aula e os guardas prometeram usar a farda de gala. "O inspetor adorou, disse que vai ser bom para aliviar a tensão de quem chegar num momento ruim, para notificar alguma ocorrência", conta Bueno.

Entre comerciantes, a ideia foi bem recebida. "É algo a mais, né? Vai chamar a atenção de todo mundo", disse o vendedor de frutas Vicente de Paula, 78 anos, há 40 na Praça Roosevelt. "Vamos pendurar na árvore. E deve ajudar a vender alguma frutinha a mais."

40 PONTOS DE ARTE

As exposições simultâneas ficarão em 40 pontos comerciais da Praça Roosevelt. Confira alguns pontos:

Bares La Barca, Você Vai se Quiser, Papo, Pinga e Petisco,

Lanchonete Cuca Grande, Restaurantes Roosevelt, Happy Hour, Pastelaria da Rosa

Espaço Cultural Parlapatões, Galharufa, Teatros do Ator, Studio 184, Teatro de Arena Eugênio Kusnet, Espaço dos Satyros 1 e 2

Livrarias Universo e HQ Mix e Sebo do BAC

Igreja da Consolação

Posto da Guarda Civil

Metropolitana e Escola Estadual Caetano de Campos

Pet Shop Totó & Bichano,

Autoescola Prudente, Charutaria

e Barbearia Diplomata, Estacionamentos Imeri e Evolution Car,

Supermercado Extra, Floricultura Roosevelt

Bancas de jornal, barracas

de fruta, de pipoca, de milho, de chinelos e presilhas de cabelo