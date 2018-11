Em 5 anos, crimes virtuais crescem 6.513% no Brasil O número de fraudes na internet cresceu 6.513% no País entre 2004 e 2009. Os dados são do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Segundo o delegado José Mariano de Araújo Filho, da Unidade de Inteligência Policial do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), de São Paulo, os números se referem às queixas feitas por administradores de redes, mas o total de fraudes pode ser bem maior.