Em 5 dias, chuva supera média mensal em São Paulo Em apenas cinco dias, a chuva que caiu até as 13 horas de hoje supera a média esperada para todo o mês de agosto na cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, o acumulado médio na cidade já é de 51,7 milímetros, enquanto o esperado para o mês inteiro era de 36 milímetros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 9 horas de hoje, já havia chovido mais do que a média histórica - entre 1943 e 2007 - registrada para o mês na cidade de São Paulo, que era de 37,3 milímetros. Para o CGE, este já é o segundo agosto mais chuvoso dos últimos 14 anos.