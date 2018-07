Em 5 meses, 6 radares multam 6 mil motoristas em SP

Esse tipo de radar começou a ser usado no ano passado em caráter experimental pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Foram instalados cinco equipamentos inicialmente. Outro entrou em operação em março e mais dois serão instalados neste segundo semestre. A companhia ainda vai decidir até o fim do ano se lança licitação para contratação de um lote maior de aparelhos.

"A média de 40 multas por dia pode não assustar tanto, mas ela indica que o potencial dessa infração é muito alto, se considerarmos que isso acontece em todos os cruzamentos da cidade", disse o mestre em transportes pela Poli/USP Sérgio Ejzenberg. Multiplicando a quantidade de cruzamentos pela de semáforos (6 mil) e vias que as cruzam, ele estima que esse número possa pular para 144 mil multas/dia.

Entre os seis radares instalados, o que mais registrou infrações foi o colocado no cruzamento da Avenida dos Bandeirantes com a Rua Funchal, na Vila Olímpia, zona sul da cidade. Foram 2.128 multas entre janeiro e maio - pouco mais de um terço do total aplicado por esse tipo de equipamento.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que os motoristas que param o veículo "sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso" cometem uma infração média. A multa é de R$ 85,13, mais perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como penalidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.