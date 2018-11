Em 6 horas, 300 mil se inscrevem no Enem Ontem, no primeiro dia de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foram registradas uma média de 470 inscritos por minuto. Segundo balanço do Ministério da Educação, foram 300 mil inscritos em seis horas. Neste ano, o exame ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro e os interessados têm até as 23h59 do dia 10 de junho para fazer a inscrição no site do Enem.