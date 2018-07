Em 7 cidades paulistas nem existe mosquito Pelo menos sete cidades do interior de São Paulo não registraram casos de dengue neste ano nem a presença do mosquito transmissor, segundo o último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa) do Ministério da Saúde. A pesquisa identifica locais com focos de reprodução do mosquito e levanta o número de casos. O índice é considerado satisfatório quando o porcentual de residências com larvas está abaixo de 1%.