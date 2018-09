Em 9 meses, ladrões levaram R$ 10 mi de bancos de SP

Os policiais não souberam dizer quantos assaltantes foram presos, mas informaram que 5% do dinheiro levado foi recuperado. Em 26 roubos, o equivalente a um terço dos casos, os ladrões levaram mais de R$ 100 mil. Em 2009, os R$ 7,1 milhões foram roubados em 54 assaltos.

Um policial disse que nos assaltos superiores a R$ 100 mil as quadrilhas tinham informações privilegiadas sobre o volume de dinheiro nos bancos. De acordo com ele, esses dados foram passados por vigilantes ou outros funcionários. O policial afirmou ainda que, na maioria dos casos, os criminosos entraram nos bancos usando roupas sociais, para se passar por clientes, ou com uniformes da Polícia Civil.

O maior assalto do ano ocorreu no dia 31 de março na transportadora de valores Protege, na Água Branca, zona oeste. Segundo a Polícia Civil, os criminosos levaram R$ 3,9 milhões, e o caso foi registrado como roubo a banco. Em janeiro de 2009 também houve um caso de roubo a carro-forte registrado como assalto a banco. Na ocasião, o grupo levou R$ 1,2 milhão.

Divergência

Os números de roubos a bancos na capital, entretanto, são divergentes. As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam 86 casos no primeiro semestre de 2010, um aumento de 13% em comparação com os 76 casos em igual período do ano passado. Os dados do terceiro trimestre devem ser divulgados em 30 de outubro.

Já a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) contabilizou 88 roubos no primeiro semestre deste ano na capital e 75 em igual período de 2009. A Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), responsável pelo combate a esse tipo de crime, não tem uma estatística oficial. As informações são do Jornal da Tarde.