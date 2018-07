Em acareação, menor nega que Eliza foi esquartejada O advogado Eliézer Jônatas Almeida Lima, que defende o adolescente de 17 anos, primo do goleiro Bruno, afirmou que o jovem desmentiu que Eliza Silva Samudio, tivesse sido esquartejada pelo ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. O desmentido foi feito em acareação entre o menor J. e Sérgio Rosa Sales, também primo de Bruno, na sede do Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP), em Belo Horizonte. "Ele desmentiu toda a cena dantesca que havia sido narrada antes sobre o esquartejamento e as mãos de Eliza sendo jogadas para cães. Isso não existe", disse.