''Em alguns casos, o melhor ainda é a retirada''

Cinco anos após a passagem do furacão Katrina, New Orleans (EUA) continua se recuperando e tentando evitar futuras tragédias. O vice-prefeito Cedric Grant, encarregado da área de infraestrutura, afirma que a vigilância tem de ser constante e que, mesmo com melhor preparo, em algumas ocasiões a retirada da população é necessária.

Foi construída uma barreira contra tempestades em New Orleans?

Sim, uma grande barreira foi feita. Mas neste ano não tivemos uma tempestade para testá-la, ainda bem. Estamos trabalhando em infraestrutura para que as enchentes ocorram somente a cada cem anos. E, depois, vamos fazer lobby no Congresso para aumentar esse prazo de segurança.

Enquanto isso, o que pode ser feito?

Temos tentado fazer construções mais verdes e a energia solar tem ficado mais comum. Além disso, a educação e o preparo da população é essencial. Todos precisam entender que essa é a forma como vivemos hoje. Em alguns casos, a melhor preparação ainda é a retirada da população, sair quando começa um temporal e voltar assim que for possível. Nossa vigilância precisa ser constante.

Como o acidente com petróleo no Golfo do México afetou New Orleans?

O derramamento de óleo nos prejudicou seriamente. Um dos grandes impactos ocorreu na atividade pesqueira. Outro problema foi a perda de turistas porque a maneira como as notícias foram veiculadas deu a impressão de que estávamos fechados para os visitantes.