Em Americana-SP, criança queima os pés em creche

Ela foi chamada por funcionários do local, que disseram que o menino havia se queimado ao pisar descalço no chão de cimento. O piso estava quente por causa do sol. Os pés do menino estavam com bolhas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a delegada Regina Cunha, da Delegacia da Mulher, já ouviu a mãe da criança e intimou a diretora da unidade a depor. A Secretaria de Educação de Americana afirmou, por meio de nota, que abriu sindicância para apurar o caso. Segundo a Secretaria, a direção da escola prestou socorro imediato, encaminhando a criança para o hospital, além de comprar os medicamentos solicitados pelo médico.