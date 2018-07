Em ano de Olimpíada, Brasil jogará amistosos com time principal Apesar da busca pelo inédito ouro olímpico nos Jogos de Londres este ano, o Brasil vai disputar os cinco amistosos programados para este semestre com a seleção principal, com o objetivo de começar a montar a base do grupo para a Copa do Mundo de 2014, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).