Em Aparecida, 7,7 mil homens farão a segurança do papa Comerciantes de Aparecida devem fechar as portas para poder ver a passagem do papa Francisco pelas ruas da cidade, nesta quarta-feira, 24. Os locais por onde o pontífice deve andar já estão com reforço na segurança. Foram destacados 7,7 mil policiais e agentes das Forças Armadas para o esquema de segurança em Aparecida.