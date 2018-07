Em Aparecida, bispo critica falta de apoio federal

Antes de encerrar a celebração, o bispo dom Darci Nicioli criticou a falta de apoio da Polícia Rodoviária Federal durante a festa. Segundo ele, não faltaram pedidos ao comando da polícia. A avenida do entorno do Santuário Nacional é a BR 488, sob responsabilidade do governo federal.

O bispo, que participou de uma coletiva com a imprensa, fez o pedido público ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) para que assuma a gestão do trecho. Alckmin disse que vai pedir ao governo federal um convênio no qual a Polícia Rodoviária Estadual assumirá a segurança do acesso.

Participaram da missa políticos tucanos eleitos, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, José Serra pelo Senado e o deputado federal Samuel Moreira, líder da bancada na Câmara dos Deputados. O candidato à Presidência Aécio Neves, anunciado para participar da celebração chegou atrasado e não tomou parte da festa. O cantor Agnaldo Rayol abriu a celebração cantando a música "Ave Maria" e emocionou o público.