Em ato de repúdio, gestão de Rodas é comparada a ditadura

* Texto alterado às 20h do dia 7/10/2011 para correção de informações. O reitor da USP e ex-diretor da Faculdade de Direito, João Grandino Rodas, não autorizou a entrada de policiais militares na São Francisco, em 2007, para prender grevistas. Rodas chamou a Tropa de Choque para expulsar estudantes e militantes de movimentos sociais que invadiram o prédio para reivindicar melhorias na educação.

Alunos e professores da Faculdade de Direito fizeram ontem um ato de repúdio ao reitor da USP, João Grandino Rodas. O diretor da unidade, Antonio Magalhães Gomes Filho, foi um dos sete professores que falaram no pátio das Arcadas. "Declaramos persona non grata um diretor que fez a polícia invadir a Faculdade de Direito", disse ele, referindo-se à autorização dada em 2007 por Rodas, quando dirigia a São Francisco, para que policiais entrassem no local para expulsar estudantes e militantes de movimentos sociais que invadiram a faculdade para reivindicar melhorias na educação.

Aplaudido de pé, ele disse que nunca alguém tinha sido considerado persona non grata na faculdade - nem diretores que apoiaram o regime militar.

Gomes Filho criticou o estilo de gestão de Rodas. "Como é que na República existe uma autoridade que nem é eleita, é escolhida - e a gente sabe como ele foi escolhido - e se julga nessa condição?", questionou, numa alusão ao fato de que o atual reitor foi o segundo colocado da lista tríplice enviada ao então governador José Serra. O diretor comparou a gestão Rodas ao regime militar e convidou alunos a cantar Apesar de Você, de Chico Buarque.

O conflito entre Rodas e a São Francisco dura, no mínimo, um ano. O último ato de Rodas na Faculdade de Direito foi a transferência da biblioteca, questionada e revertida pela atual administração no primeiro semestre de 2010.

Rodas também entrou em rota de colisão com a congregação da faculdade depois que o órgão vetou a proposta de Rodas de nomear duas salas da São Francisco - uma com o nome do banqueiro Pedro Conde e outra com o do advogado Pinheiro Neto. A contrapartida para a homenagem foi doação de dinheiro à São Francisco pela família de Conde e pelo escritório de advocacia Pinheiro Neto. Com o veto da congregação, que não havia sido consultada, a família do banqueiro pediu à Justiça a devolução de R$ 1,1 milhão e indenização por danos morais por causa do episódio.

Em agosto, a reitoria da USP usou o boletim periódico para questionar de forma veemente o projeto do Clube das Arcadas, complexo esportivo, comercial e cultural que o Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito, pretende construir no Ibirapuera, zona sul da capital. O texto inclui 15 "perguntas que precisam ser esclarecidas" sobre o empreendimento. Uma delas questiona se o projeto é ético.

À época, o presidente da Associação dos Antigos Alunos, José Carlos Madia de Souza, se disse "estupefato" após ler o boletim. "O reitor, quando era diretor da faculdade, participou de reuniões com o escritório Pinheiro Neto (que está prestando auxílio jurídico ao projeto) para falar do clube", afirmou.