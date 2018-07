Em ato pró-Haddad, Dilma defende Enem Em evento em tom de despedida do ministro da Educação, Fernando Haddad, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff rebateu nesta segunda-feira críticas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), envolvido em diversos problemas de correção de provas e vazamento de questões nos últimos anos.