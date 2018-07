Em audiência, pedetistas defendem saída de Lupi do ministério

Foi o caso do senador Pedro Taques (MT), que em audiência pública em comissão do Senado com Lupi afirmou que o PDT não tem mais condições de permanecer na pasta.

"Eu entendo que o PDT deve ser afastar do ministério, porque o PDT não tem mais a confiança da população", afirmou Taques durante a sessão. "Politicamente não temos mais condições de ficar nesse ministério. Devemos apear desse ministério", completou.

O senador Cristovam Buarque (DF) foi mais longe e sugeriu que a legenda deixe o governo, para buscar a identidade "um pouco perdida" da sigla.

"Acho que seria o momento de apear-se do governo", disse Cristovam. "Chegou a hora de lembrar que não vamos para a oposição, mas não vejo o porquê de continuar no governo. A ideia seria apear e não indicar ninguém. E naquilo que for bom para o Brasil estaremos com o governo, naquilo que não for, votaremos contra."

Durante a audiência na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), Lupi negou ter dado declarações falsas sobre suas relações como o dirigente de organização não-governamental (ONG) Adair Meira, que, segundo denúncias, teria fornecido um avião para o transporte do ministro em 2009.

Lupi valeu-se de degravação das declarações para afirmar que não tem relações pessoais com o dirigente e sustentou que o próprio Meira teria dito que não pagou o fretamento do avião.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)