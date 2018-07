Em Belém, Círio de Nazaré leva 2,2 mi às ruas

A dona de casa Marilza Ferreira, de 76 anos, diz ter sido curada de um câncer. O operário Antonio Cláudio Carvalho, de 49, carrega uma casa feita de isopor. O microempresário Paulo Favacho, de 37, caminha no meio da multidão levando a réplica de um cigarro gigante.

Os três, que nunca haviam se visto antes, se reuniram para pagar promessas por graças alcançadas durante o Círio de Nazaré, que arrastou ontem pelas ruas centrais de Belém, num percurso de 3,6 km, uma multidão estimada em 2,2 milhões de pessoas.

A procissão paraense é considerada um dos maiores eventos religiosos do planeta. Para se ter uma ideia, ela reuniu nas últimas 72 horas um público superior a 5 milhões de pessoas, incluindo 80 mil turistas de todo o mundo.

"Eu estava desenganada pelos médicos e foi Nossa Senhora de Nazaré quem me salvou", relatou Marilza. Para Carvalho, a compra da casa própria foi o fim do pesadelo do aluguel. "Foi a Nazinha - como a santa é chamada pelo povo - quem me ajudou a comprar a casa", diz ele. Favacho, por sua vez, parou de fumar e atribui a abstinência de quase um ano do cigarro aos pedidos de ajuda à santa.

O trio de pagadores de promessas integrava um grupo de cerca de 7,5 mil devotos que acompanharam a procissão segurando uma corda de 400 metros atrelada à imagem da santa. A multidão saiu da Catedral da Sé às 6 da manhã e chegou à Praça do Santuário, onde fica a Basílica de Nazaré, às 12h30.

Entre os torcedores do Paysandu e do Clube do Remo, dois clubes que reúnem as maiores torcidas do Norte e Nordeste do País, dois paulistas chamavam a atenção. Com a camisa do Palmeiras, Luis Bentes e Leonardo Pinho fizeram dois pedidos à santa: o primeiro foi de "saúde à família", enquanto o outro foi a promessa de acompanhar a procissão na corda, em 2013, caso o Palmeiras não seja rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro.

A segurança dos romeiros mobilizou 10 mil homens das polícias Militar e Civil, além do Exército e da Aeronáutica. Cerca de 6 mil estudantes e voluntários da Cruz Vermelha socorreram as mais de 700 pessoas que passaram mal na romaria.

Para o professor e doutor em História da Universidade Federal do Pará (UFPA), Aldrin Figueiredo, é difícil alguém ficar indiferente à grandiosidade que gira em torno do Círio de Nazaré. "O Círio tem o aspecto de sociabilidade, é um modo de dividir, de partilhar a crença. Ele é vivamente isso", diz Figueiredo.

Aparecida. Já em Aparecida, no Vale do Paraíba, a 181 quilômetros da capital paulista, o movimento de fiéis ficou abaixo do esperado - a mudança climática, que trouxe chuva em boa parte do feriadão, pode ser uma das causas. O levantamento parcial aponta um movimento de 265 mil pessoas nos três dias. A previsão era de que 300 mil romeiros visitassem o local.

Em Fortaleza, toda a renda arrecadada durante a festa de Nossa Senhora Aparecida foi furtada no sábado por quatro homens, segundo dados da polícia. O valor levado não foi informado. / COLABORARAM LAURIBERTO BRAGA E GERSON MONTEIRO.