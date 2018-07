Em Bertioga, 20 dividem R$ 16 milhões da Mega-Sena Vinte pessoas compraram um único bolão com as seis dezenas sorteadas ontem à noite no concurso 1013 da Mega-Sena. Com o prêmio acumulado em R$ 15.668.367,92, a aposta foi vendida na Lotérica Boa Sorte, em Bertioga, na Baixada Santista, e deverá render R$ 783 mil para cada participante. "A cidade está alvoroçada, pois todos os vencedores são daqui mesmo, só um deles que é do Paraná", revelou o gerente da lotérica, Antonio Rodrigues de Moraes. Segundo ele, os mesmos números estão no bolão vendido há mais de dois anos. Cada um dos 20 participantes pagou R$ 6 reais pelo bolão, formado por seis jogos com sete dezenas cada. A última cota foi vendida ontem pela atendente Maria Rosalina Aires de Moraes, de 33 anos, que barganhou uma cirurgia plástica com o cliente. "Meu sonho é fazer uma lipoaspiração, mas não tenho condições, daí falei assim pra ele: ''leva um bolão que você vai ganhar e me pagar uma lipo''", disse. A atendente não está segura se receberá o presente. "A gente não sabe o que tem no coração das pessoas, mas estou feliz por eles terem ganhado". Essa foi a maior premiação já sorteada na única lotérica de Bertioga. Porém, em agosto, outros dois prêmios saíram na loja: uma Loteria Federal de R$ 100 mil e a quina de uma Mega-Sena que pagou R$ 27 mil. As dezenas do concurso 1013 são: 07 - 09 - 12 - 19 - 20 - 41. A quina teve 178 acertadores que vão levar R$ 8.371,40 cada um. A quadra pagará R$ 147,17 a 10.125 ganhadores. A estimativa de prêmio para concurso do próximo sábado é de R$ 1,6 milhão.