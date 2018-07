Em BH, estudo aponta fraude nas embalagens

De acordo com a pesquisa do Departamento de Engenharia Química da UFMG, que recolheu 20 modelos de sacos plásticos nos supermercados locais, 90% das sacolas apresentadas como compostáveis continham polietileno. "Belo Horizonte deu um bom exemplo de fiscalização para São Paulo", afirma João Carlos de Godoy Moreira, da Abicom. "Sem uma identificação confiável, apenas no laboratório é possível determinar a pureza do material oferecido." / B.D.