Em Birigui, moradores espancam e amarram jovem em poste

Os moradores ficaram revoltados com a atitude demonstrada por Rodrigo Antônio Miro, de 29 anos. "O rapaz estava muito agressivo, xingando e tentando agredir a quem encontrava pelo caminho", contou o comerciante Antônio Lúcio Moraes. Um grupo de rapazes, revoltado com as atitudes, iniciou uma briga, espancou Miro e depois o amarrou num poste de energia, onde ficou até a chegada da Polícia Militar, por volta das 22h.

Segundo a PM, Miro foi encontrado com muitos ferimentos, principalmente no rosto, mas mesmo depois de levado ao pronto-socorro, ainda continuava agressivo. Foi necessário aplicar doses de calmantes para sedá-lo. De acordo com a PM, o rapaz já havia cumprido pena por roubo, mas não havia pedido de prisão contra ele.

Foi o segundo caso ocorrido na cidade neste ano. Em janeiro, o desempregado Fabrício Silva, de 21 anos, foi pego furtando uma casa na Vila Roberto, também na periferia da cidade. Depois de amarrado a um poste, levou uma surra das vítimas e de outros moradores do bairro que também tiveram casas furtadas.