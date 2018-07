Em busca de filhos, pai invade abrigo e faz 3 reféns Geraldo Neto Alves Tudeia invadiu na noite de ontem um abrigo municipal para menores no bairro do Boqueirão, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, para recuperar os cinco filhos recolhidos pelo Conselho Tutelar. Geraldo, de 44 anos, acabou mantendo reféns três funcionários da instituição por cerca de três horas, mas ninguém ficou ferido no episódio.