Em busca de uma audiência Hipocondríaca

Equilíbrio. Fernando Rocha apresenta a nova atração ao lado de Mariana Ferrão

Chega a ser curioso que ainda não haja na TV aberta um programa dedicado exclusivamente à saúde, já que o brasileiro se interessa tanto pelo assunto: vira e mexe o tema estampa as capas das principais revistas semanais, faz parte dos programas matinais de quase todas as emissoras e, em 2010, pesquisa de opinião antes das eleições apontou que essa era a principal preocupação, em todas as regiões do País.

De olho nesse filão, a Globo - que em 2010 teve 16 edições do Globo Repórter dedicadas ao tema, além de sete programas com o assunto inserido nas reportagens - vai encurtar o tempo da TV Globinho para estrear (amanhã, às 9h55) o programa diário Bem-Estar.

"Não vamos fazer aquela coisa chata de ditar regras, dizer que tal alimento é proibido, que a mulher não pode chegar em casa e fazer um Miojo para o marido", explica o repórter Fernando Rocha, apresentador, ao lado de Mariana Ferrão. "Queremos o equilíbrio: se um dia comeu Miojo, que tem muito sódio, tudo bem. Só tente comer melhor no outro dia", diz.

O equilíbrio passa pela escolha dos apresentadores. "Sou ex-gordinho, estou ficando careca, gosto de sair à noite, mas, como metade da população, corro atrás do prejuízo. Já a Mariana é toda esbelta. Viu como balanceamos o programa?", brinca Rocha, que atuou como ator até início dos anos 90.

De acordo com o jornalista, que está no projeto desde o início, a ideia da atração surgiu em 2009, após pesquisas em grupo de discussão. O resultado é um programa "leve e informativo", com 40 minutos de duração, divididos em dois blocos.

"Nossa ideia não é focar a doença, aquela coisa pesada." E o que parece ser um monotema, segundo Rocha, é um universo, já que a atração trata de prevenção, nutrição e qualidade de vida, como cuidados com a casa, trabalho e lazer.

Reforço. Para abastecer o programa diário, a Globo buscou profissionais no mercado que formassem sua produção. São duas equipes de reportagens e, além da consultoria técnica do médico Gonzalo Vecina, haverá participação de médicos especialistas, como o endocrinologista Alfredo Halpern, especialista em nutrição e dietas; do cardiologista Roberto Kalil; da pediatra Ana Escobar; do infectologista Caio Rosenthal e do preparador físico José Rubem D’Elia - sem contar a participação de convidados e do telespectador, que poderá fazer perguntas pela internet.