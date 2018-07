Em busca do álcool celulósico

O futuro do bagaço de cana está na produção de bioeletricidade e de etanol, diz o vice-presidente de Tecnologia e Desenvolvimento da Dedini, José Luiz Olivério. Segundo ele, as usinas já investem em equipamentos de "otimização energética", como caldeiras de alta pressão, mas o desafio é produzir etanol do bagaço. "O Brasil tem grande potencial para desenvolver a tecnologia do etanol a partir do bagaço." Com mais de 20 anos de experiência em pesquisas de hidrólise ácida - processo pelo qual o bagaço é transformado em álcool -, a Dedini desenvolveu, na década de 80, a tecnologia DHR, que envolve a sacarificação ou hidrólise, a fermentação e a destilação. Em 2004, em parceria com a Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Copersucar) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), a Dedini instalou, em Pirassununga (SP), unidade semi-industrial com capacidade de produção de 5 mil litros de etanol/dia. "Agora, vamos concluir a definição de parâmetros técnicos para o projeto de uma planta industrial. A idéia é disponibilizar a tecnologia completa no mercado nos próximos anos." O gerente de Desenvolvimento Estratégico Industrial do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), Jaime Finguerut, explica que a sacarose, o principal açúcar da cana, representa um terço da energia captada do solo pela planta. O restante é fibra. "O etanol feito de cana é obtido a partir de açúcares solúveis (sacarose) e nisso o País já é referência. O desafio é produzir etanol a partir do material celulósico." Por isso, além da hidrólise ácida, o País também está estudando a hidrólise enzimática. "A hidrólise é a quebra das fibras pela água e tem como objetivo recuperar os açúcares que formam essas fibras. E, para que as reações químicas necessárias ocorram, a pesquisa usa catalisadores, que podem ser ácidos ou enzimáticos", explica. O CTC está pesquisando a via enzimática com uma empresa dinamarquesa. "Na via enzimática o catalisador é uma molécula de proteína, a mesma usada por microrganismos na reciclagem de material vegetal. O conceito é o mesmo, mas na hidrólise, as proteínas mais potentes são isoladas." Segundo ele, pode-se comparar a hidrólise a uma porta que precisa ser aberta. "A via ácida, que dissolve tudo em ácido, é como abrir a porta com uma marreta. Já a via enzimática seria abrir com a chave. É mais eficiente."