Em Cabul, Ahmadinejad rebate crítica de Gates

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, rebateu ontem os ataques do secretário da Defesa dos EUA, Robert Gates, que havia acusado o Irã de fazer um "jogo duplo" no Afeganistão, ao dizer que apoia o governo de Cabul e, ao mesmo tempo, armar insurgentes. O iraniano afirmou que "são os EUA que fazem um jogo duplo", lembrando o apoio de Washington nos anos 80 às milícias que deram origem ao Taleban.

A troca de farpas ocorreu enquanto as duas autoridades estavam em território afegão. O chefe do Pentágono encerrava uma visita às tropas americanas no Afeganistão. O iraniano desembarcava em Cabul para se reunir com o presidente afegão, Hamid Karzai.

"Eles criaram terroristas e agora estão falando que combatem esses terroristas", alfinetou Ahmadinejad. Após a invasão soviética do Afeganistão, em 1979, a CIA iniciou uma operação clandestina para armar jovens fundamentalistas. Washington fornecia desde mísseis portáteis terra-ar - que causaram um impressionante estrago no poder aéreo soviético - até mulas. O apoio, que durou cerca de 10 anos, é tido como um dos principais elementos para a derrota da URSS.

Apesar da confrontação retórica, a coincidência das viagens de Ahmadinejad e Gates demonstraria a vontade comum de combater o Taleban. Teerã diz temer que a milícia desestabilize o Afeganistão, país com o qual tem fronteira. Washington afirma que iranianos apoiam insurgentes - acusação que o Irã nega.

Ahmadinejad foi calorosamente recebido por Karzai no Palácio Presidencial de Cabul. Além de denunciar o passado americano, o líder iraniano afirmou que os EUA criam pretextos para perpetuar sua permanência no Afeganistão.

Questionado por um repórter americano sobre as alegações de que o Irã apoia insurgentes, Ahmadinejad rebateu: "Seu país fica do outro lado do mundo, o que você está fazendo aqui?" Gates se esquivou de perguntas sobre a fala do iraniano e apenas afirmou que os comentários do presidente "são um prato cheio para teorias da conspiração".