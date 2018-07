Em 'caçada' de assassinos de cabo, Bope já matou seis

O cabo foi morto no dia 10. Ele tentou impedir o roubo de um carro na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, e foi baleado com um tiro na nuca. Santos era motorista do então comandante do Bope, Alberto Pinheiro Neto. A procura começou no mesmo dia nos Morros do Turano e Chacrinha.

Na segunda-feira, ocorreu a operação mais violenta. O Bope subiu o Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul, e matou três traficantes que receberam os policiais a tiros. Ontem, o batalhão voltou aos Morros do Fallet e Fogueteiro, mas não prendeu ninguém nem nada foi apreendido. O Setor de Relações Públicas do Bope reafirmou ontem que todos os mortos eram ligados ao tráfico e ressaltou que as operações vão continuar.

Alerta

O sociólogo Ignácio Cano, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirmou que considera justa e necessária a busca pelos assassinos, mas afirmou que a postura do Bope em assumir a tarefa de achar os criminosos pode ser interpretada pela sociedade como revanche. ?Pela lei, o trabalho deveria ser feito pela polícia investigativa. Isso só demonstra a esquizofrenia entre as polícias no Rio e reforça a lógica do extermínio mútuo entre policiais e criminosos.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.