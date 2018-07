Em campanha no Facebook, africana acusa restaurante de Gana de racismo

Uma campanha realizada por uma africana no site de relacionamentos Facebook, relatando um suposto episódio de racismo em um restaurante, gerou comoção em Gana.

Elizabeth Okoro, 26 anos, se disse chocada por ouvir do gerente do restaurante de frutos do mar The Atlantic Lobsters and Dolphins, na capital de Gana, Acra, que o local era "apenas para brancos".

"Meu amigo espanhol começou a preencher o cadastro de clientes e, naquele momento, eu disse: 'Com licença, eu também gostaria de entrar para este clube', e ele respondeu: 'Não, desculpe, é só para brancos'", disse Okoro à BBC.

"Eu não estou parafraseando, eu não interpretei mal, não foi um erro de tradução... foi uma declaração precisa", disse ela.

'Piada'

O gerente do restaurante, o italiano Marco Ranaldi, não nega ter feito a afirmação, mas alega que tudo não passou de uma brincadeira.

"Quando eu estava dando o cartão de sócio para o espanhol, a senhora perguntou, 'Por que você não me dá um?' e eu fiz uma piada estúpida. Ela me respondeu dizendo algo como: 'Ah, mas se você fizer isso, amanhã eu volto com a polícia', e riu", disse ele.

"Eu achei que estávamos brincando. Quer dizer, eu fiz uma piada boba, mas achei que ela tinha levado como piada."

A polícia está investigando o incidente. Após uma visita do vice-ministro de Turismo de Gana, James Agyenim Boateng, as autoridades acabaram fechando o restaurante por ele não ter as licenças necessárias.