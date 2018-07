Em campanha por 'valores britânicos', Reino Unido torna ilegal o casamento forçado

Pela nova lei tornou uma ofensa criminal forçar as pessoas a se casarem, com pena máxima de prisão de sete anos. É também um ato criminoso forçar um cidadão ou cidadã britânicos a se casar mesmo fora do Reino Unido.

Até agora os tribunais britânicos foram capazes de emitir ordens civis para impedir que as pessoas fossem forçadas a casar, mas esta é a primeira vez que o ato é criminalizado.

A posição mais rigorosa vem no momento em que o governo, que enfrenta uma eleição no próximo ano, confronta questões sobre identidade na Grã-Bretanha, onde a imigração, especialmente de sociedades não-cristãs, tem destaque na agenda política, rivalizando com a economia entre as preocupações dos eleitores.

Apenas alguns países criminalizaram o casamento forçado, de acordo com uma pesquisa do governo britânico de 2012, incluindo a Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca e Malta.

A ministra do Interior britânica, Theresa May, disse que o casamento forçado foi reconhecido no Reino Unido como uma forma de violência contra homens e mulheres, como a violência doméstica ou o abuso de menores, e como uma grave violação dos direitos humanos.

"O casamento forçado é uma tragédia para todas as vítimas, e por sua própria natureza significa que muitos casos não são notificados", disse May, em um comunicado.

DIREITOS HUMANOS

A ministra definiu o casamento forçado como aquele com o qual um ou ambos os cônjuges não concordam, mas são coagidos a passar por isso, por pressão psicológica, física, financeira, sexual ou emocional, o que pode levar o cidadão ou cidadã a ser mantido de forma ilegal, agredido e estuprado.

Já o casamento arranjado é diferente, pois ambas as partes concordam com a união.

May disse que a Unidade sobre Casamento Forçado do governo, criada em 2005, no ano passado aconselhou ou apoiou casos de possíveis casamentos forçados envolvendo mais de 1.300 pessoas, embora seja provável que os números não revelem a dimensão do problema.

Pesquisas anteriores sugerem haver entre 5.000 a 8.000 casos de casamentos forçados na Inglaterra anualmente.

Dos relatórios do ano passado, 82 por cento das vítimas eram do sexo feminino e 15 por cento com idade inferior a 15 anos. Os casos envolvem 74 países diferentes, mas 43 por cento estão relacionados ao Paquistão, 11 por cento à Índia e 10 por cento a Bangladesh.