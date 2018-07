Em 'campeonato à parte', Massa busca 1a vitória em três anos

O brasileiro teve como sua melhor colocação na temporada os quinto lugares nos GPs da Malásia, Europa, Inglaterra, Alemanha e Abu Dhabi. Ele soma 108 pontos, contra 245 de seu companheiro de Ferrari, o espanhol Fernando Alonso, num campeonato que já tem o alemão Sebastian Vettel como campeão.

Em casa, onde tem duas vitórias - em 2006 e 2008 - Massa quer um resultado melhor no que para ele é um campeonato à parte.

"É uma corrida muito importante para nós. Quando você corre em casa, é um campeonato diferente, parece que você ganha uma força extra, o apoio do público", disse ele nesta quinta-feira em entrevista coletiva.

"Tenho duas vitórias aqui e estou ansioso para ter um bom fim de semana", acrescentou o piloto, que costumava correr de kart na pista ao lado do autódromo de Interlagos.

"É uma pista muito especial, traz lembranças ótimas", afirmou.

Com seu contrato com a Ferrari terminando no fim de 2012, o brasileiro precisa de bons resultados para garantir sua permanência.

"Espero que o próximo ano seja muito melhor que este", disse Massa, que está em sexto lugar na classificação geral.

