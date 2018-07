Em Campinas, cegos receberão conta de água em braille

A ação pioneira funcionará com o repasse de informações da Sanasa, responsável pela leitura do consumo de água na cidade, à Pró-Visão, encaminhada de encaminhá-los, em braille, para os deficientes. A Sanasa vai cadastrar os interessados. O objetivo é fornecer aos deficientes visuais o acesso a informações como consumo do imóvel, valor e data de vencimento da fatura. A Pró-Visão atende ao menos 2.600 pessoas ao mês e acompanha sistematicamente ao menos 60 crianças de Campinas e região.